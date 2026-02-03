В России рекордно вырос спрос на машины крупнейшего мирового бренда

Аналитик Целиков: Продажи BYD в России выросли более чем в два раза в 2025 году

В 2025 году в России вырос спрос на автомобили крупнейшего мирового производителя электрокаров BYD. Официально было зарегистрировано 2445 транспортных средств, что более чем в два раза (на 107 процентов) превышает результат годичной давности (1182 единицы). Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Также среди россиян растет популярность машин суббренда Denza, входящего в состав концерна. В 2025 году число зарегистрированных автомобилей этой марки достигло 734 единиц (рост в 9,3 раза, или на 830 процентов).

Эксперт напомнил, что официальных дилеров BYD в России нет. Все машины ввозятся в страну по схемам параллельного импорта частными компаниями. В общей структуре зарубежных поставок BYD доля российского рынка составила 0,3 процента. В масштабах общего объема продаж концерна этот показатель равен 0,07 процента.

По итогам 2025 года производитель отчитался о реализации 4 602 436 автомобилей. Это на 7,7 процента больше, чем годом ранее. На зарубежных рынках концерн реализовал 1 046 083 машины, что говорит о росте в 2,5 раза (на 151 процент) в сравнении с 2024 годом.

Примерно половину глобальных продаж бренда составили полностью электрические модели, другую половину — гибридные. За отчетный период было реализовано 2,26 миллиона электромобилей (рост на 28 процентов) и 2,29 миллиона гибридов (снижение на 8 процентов). Также компания продала 57 тысяч коммерческих автомобилей, что на 162 процента больше, чем годом ранее.

