Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:26, 3 февраля 2026Авто

В России рекордно вырос спрос на машины крупнейшего мирового бренда

Аналитик Целиков: Продажи BYD в России выросли более чем в два раза в 2025 году
Марина Аверкина

Фото: Alessia Maccioni / Reuters

В 2025 году в России вырос спрос на автомобили крупнейшего мирового производителя электрокаров BYD. Официально было зарегистрировано 2445 транспортных средств, что более чем в два раза (на 107 процентов) превышает результат годичной давности (1182 единицы). Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Также среди россиян растет популярность машин суббренда Denza, входящего в состав концерна. В 2025 году число зарегистрированных автомобилей этой марки достигло 734 единиц (рост в 9,3 раза, или на 830 процентов).

Эксперт напомнил, что официальных дилеров BYD в России нет. Все машины ввозятся в страну по схемам параллельного импорта частными компаниями. В общей структуре зарубежных поставок BYD доля российского рынка составила 0,3 процента. В масштабах общего объема продаж концерна этот показатель равен 0,07 процента.

По итогам 2025 года производитель отчитался о реализации 4 602 436 автомобилей. Это на 7,7 процента больше, чем годом ранее. На зарубежных рынках концерн реализовал 1 046 083 машины, что говорит о росте в 2,5 раза (на 151 процент) в сравнении с 2024 годом.

Примерно половину глобальных продаж бренда составили полностью электрические модели, другую половину — гибридные. За отчетный период было реализовано 2,26 миллиона электромобилей (рост на 28 процентов) и 2,29 миллиона гибридов (снижение на 8 процентов). Также компания продала 57 тысяч коммерческих автомобилей, что на 162 процента больше, чем годом ранее.

Ранее Сергей Целиков рассказал о продажах машин Honda на российском рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Тимоти Шаламе прогулялся по улице с сумкой за миллион рублей

    Отказ Индии от российской нефти назвали разрушительным

    Журова оценила слова украинского министра о «моральном дегенерате» во главе ФИФА

    Власти допустили увольнение руководства российской школы после нападения ученика

    Россиянин после конфликта расправился с родителями

    В Госдуме объяснили решение использовать русский язык на Олимпиаде

    В Армении высказались об участии России в маршруте Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok