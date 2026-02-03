Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:21, 3 февраля 2026Авто

В России резко вырос спрос на машины ушедшего с рынка бренда

Аналитик Целиков: В России на 18 процентов выросли продажи новых Honda
Марина Аверкина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В 2025 году в России выросли продажи автомобилей японской марки Honda, что не соответствует общемировой тенденции к снижению спроса на машины бренда. За прошлый год в нашей стране было зарегистрировано 3166 новых Honda, что на 18 процентов больше результата 2024 года. Такие данные опубликовал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Также в Россию было ввезено 78,3 тысячи подержанных машин, что на 12 процентов больше, чем годом ранее.

В то же время глобальные показатели Honda положительными не назовешь. По итогам 2025 года компания выпустила 3,4 миллиона автомобилей по всему миру. Это на 9 процентов меньше, чем в предыдущем году, когда объем производства составил 3,73 миллиона единиц.

Снижение выпуска произошло в основном за счет зарубежных заводов. Производство за пределами Японии упало почти на 11 процентов, до 2,7 миллиона машин. На японских предприятиях спад был минимальным — всего 0,5 процента.

Наибольшее сокращение производства зафиксировано в Индонезии (на 47 процентов), Малайзии (на 22 процента) и Китае (на 16 процентов). В Северной Америке производство уменьшилось на 6 процентов, составив 1,52 миллиона единиц.

Ранее юристы объяснили, как взыскать ущерб с коммунальных служб за поврежденную машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Что на это ответили в России?

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Новак заявил об излишках бензина в России

    Служитель РПЦ высказался о продаже святой воды

    В Кремле высказались об ответе США на предложение Путина

    В стране Европы туристов обязали платить за бросание монет в фонтан

    В России отреагировали на информацию о плане военного ответа Украины, США и Европы

    Нолана раскритиковали за темнокожую актрису в «Одиссее»

    В Москве прошла самая холодная ночь с начала зимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok