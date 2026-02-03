В России резко вырос спрос на машины ушедшего с рынка бренда

Аналитик Целиков: В России на 18 процентов выросли продажи новых Honda

В 2025 году в России выросли продажи автомобилей японской марки Honda, что не соответствует общемировой тенденции к снижению спроса на машины бренда. За прошлый год в нашей стране было зарегистрировано 3166 новых Honda, что на 18 процентов больше результата 2024 года. Такие данные опубликовал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Также в Россию было ввезено 78,3 тысячи подержанных машин, что на 12 процентов больше, чем годом ранее.

В то же время глобальные показатели Honda положительными не назовешь. По итогам 2025 года компания выпустила 3,4 миллиона автомобилей по всему миру. Это на 9 процентов меньше, чем в предыдущем году, когда объем производства составил 3,73 миллиона единиц.

Снижение выпуска произошло в основном за счет зарубежных заводов. Производство за пределами Японии упало почти на 11 процентов, до 2,7 миллиона машин. На японских предприятиях спад был минимальным — всего 0,5 процента.

Наибольшее сокращение производства зафиксировано в Индонезии (на 47 процентов), Малайзии (на 22 процента) и Китае (на 16 процентов). В Северной Америке производство уменьшилось на 6 процентов, составив 1,52 миллиона единиц.

