Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:37, 2 февраля 2026Авто

Названы способы получить выплаты за повреждения машины коммунальщиками

Юристы объяснили, как взыскать ущерб с коммунальных служб за поврежденную машину
Марина Аверкина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Зимой автомобилисты нередко сталкиваются с повреждениями машин из-за действий коммунальных или дорожных служб. В беседе с «Комсомольской правдой» юристы разъяснили последовательность действий в таких ситуациях для получения компенсации.

Если машина повреждена снегоуборочной техникой — трактором, самосвалом или грейдером — это классифицируется как дорожно-транспортное происшествие. В этом случае необходимо вызвать сотрудников ГАИ. Когда повреждения возникли из-за действий дворника с лопатой, следует звонить в полицию по номеру 112. Стоит детально зафиксировать повреждения и обстановку на фото и видео, найти свидетелей. Будет идеально, если у кого-то работал видеорегистратор, говорит автоюрист Лев Воропаев.

После составления протокола нужно направить досудебную претензию виновной организации, а при отказе — обратиться в суд. Правозащитник отметил, что найти виновных не всегда просто, так как камеры наблюдения часто принадлежат управляющим компаниям, отвечающим за уборку.

В ситуации, когда машина повреждена упавшим с крыши снегом или сосулькой, ответственность несет управляющая компания, ТСЖ или владелец здания. «Если снег упал с балкона, виновным может быть признан собственник квартиры, особенно если балкон был самовольно застеклен или перестроен», — поясняет адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. На место происшествия необходимо вызвать полицию, зафиксировать последствия, не убирая снег и лед, а также найти свидетелей. Юрист подчеркнула, что автовладельцы-жильцы этого дома могут дополнительно требовать штраф в размере 50 процентов от суммы иска и компенсацию морального вреда.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года: новые правила расчета
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года:новые правила расчета
27 января 2026
Новые дорожные знаки, утильсбор и отмена автопродления водительских прав. Какие изменения ждут автомобилистов в 2026 году
Новые дорожные знаки, утильсбор и отмена автопродления водительских прав. Какие изменения ждут автомобилистов в 2026 году
1 января 2026

Если повреждение произошло из-за неубранного снега или наледи на дороге, нужно вызывать дорожно-патрульную службу для оформления происшествия и составления акта о состоянии покрытия. «В большинстве случаев обвинить дорожников и коммунальщиков в аварии не получится. Виновным признают водителя — за то, что выбрал небезопасный скоростной режим. Однако можно попытаться разделить ответственность и взыскать хотя бы половину ущерба», — объясняет Воропаев.

Отдельно эксперты отметили, что неправильная парковка (например, на газоне) не лишает права требовать компенсацию за ущерб, но снижает его вероятность. Наличие полиса каско с соответствующими рисками упрощает процедуру, но страховая компания может отказать в выплате, если автомобиль был припаркован в запрещенном месте.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, который обяжет страховые компании взыскивать выплаченные пострадавшим суммы с виновников аварий, если те управляли автомобилем в пьяном виде, скрылись с места происшествия или намеренно спровоцировали ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Задержана любовница обвиняемого в расправе над двумя девочками российского бизнесмена

    Доходы США от тарифов Трампа подсчитали

    Россиянин помыл изнасилованную девочку и выкинул в мешке

    Гусли официально будут национальным инструментом

    Российские подростки оказались в реанимации из-за вейпов

    Спецпосланник США Уиткофф примет участие в переговорах Украины и России в Абу-Даби

    Рудова рассказала о тусовках с молодежью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok