С 1 января 2026 года в России снова повысят утильсбор и введут новые знаки

С 1 января 2026 года в России вступает в силу ряд изменений для автовладельцев и водителей. Так, произошло плановое повышение утилизационного сбора, взимаемого при ввозе импортных автомобилей, повышены акцизы на топливо и моторные масла. Кроме того, прекращено автоматическое продление срока действия водительских прав, введен ряд новых дорожных знаков и сужены парковочные места, расположенные вдоль проезжей части. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Новые дорожные знаки и разметка

С 1 января вступили в силу изменения в ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», по которым вводится несколько новых дорожных знаков и табличек, а также сужаются парковочные места вдоль края проезжей части.

Среди главных нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия», который будет устанавливаться на тех участках дороги, где невозможно расположить традиционный горизонтальный знак, а также знаки «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и «Глухие пешеходы» — последний предупреждает о возможном появлении пешеходов с нарушениями слуха.

Размер парковочных мест вдоль края дороги теперь составит 2,25 х 6,5 метра вместо 2,5 х 6,5, как раньше

Помимо этого, новые правила дают возможность не применять желтые рамки для большинства знаков, вводится совмещение символов табличек «Способ постановки транспортного средства на стоянку» со знаком «Парковка (парковочное место)». Также появится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам, и другие изменения.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Утильсбор снова повысят

Очередная плановая индексация коэффициентов утилизационного сбора на ввозимые из-за рубежа автомобили будет произведена с 1 января в соответствии с постановлением правительства, которое было принято еще в 2024 году и предполагает ежегодное их увеличение на 10-20 процентов вплоть до 2030 года.

Например, ставка на популярный Geely Monjaro с турбированным мотором объемом 1969 кубических сантиметров и мощностью 238 лошадиных сил вырастет на 20 процентов по сравнению с декабрем 2025 года — с 842 000 до 1 010 400 рублей. А если этот Monjaro будет старше трех лет, утильсбор составит 1 677 600 рублей

Вдобавок к этому с 1 декабря действовуют новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей мощнее 160 лошадиных сил, предназначенных для личного пользования. С этого момента на такие машины не распространяется возможность льготной уплаты утильсбора (3,4 тысячи рублей за транспортное средство возрастом до трех лет и 5,2 тысячи рублей — за авто старше). Вместо этого теперь нужно оплачивать утильбор по формуле, которая применяется для бизнеса: базовая ставка, умноженная на коэффициент, зависящий от объема двигателя и возраста транспортного средства. Разница между этими ставками иногда достигает миллионов рублей.

Из-за этого стоимость утильсбора на некоторые машины еще в 2025 году выросла до нескольких миллионов рублей. Так, еще в декабре оплата утиля за новую Toyota Camry 3,5 стала обходиться в 2 286 000 рублей, за старую — 3 406 000. С 1 января эти суммы будут еще выше — 2 743 200 и 4 087 200 рублей соответственно, что сопоставимо со стоимостью самого автомобиля. Утильсбор на BMW M5 еще в 2025-м вырос до 3 818 000 рублей, а в 2026-м он составит 4 581 600.

Президент России Владимир Путин объяснил рост утильсбора попыткой Минфина получить дополнительный доход для технологической сферы развития. Он выразил надежду, что эта мера не будет вечной и постепенно «ситуация будет улучшаться либо за счет роста доходов наших граждан, либо за счет сокращения фискальной нагрузки».

Автопродления водительских удостоверений больше не будет

Автоматическое продление срока действия водительских удостоверений, введенное в России с 2022 года, завершилось.

Механизм предусматривал, что водительские удостоверения, чьи сроки действия истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически признаются действующими еще на три года. Например, если в правах указан срок действия по 31 декабря 2025 года, то он автоматически продлевался еще на три года с этой даты — до 31 декабря 2028 года.

Теперь этот порядок продления действия документов отменен — все водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается с 1 января 2026 года и далее, будут считаться недействительными с даты, указанной в документе

Процедура замены прав в последнее время не менялась. «Абсолютно стандартная процедура: нужно получить медицинскую справку, приехать в МРЭО ГИБДД, написать заявление (или оформить его через Госуслуги), и дальше — декадная замена без экзаменов, — пояснял эксперт рабочей группы при Правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. — Ничего более».

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Акцизы на топливо вырастут

Акциз на автобензин пятого класса повышен с 1 января с 17 088 до 17 959 рублей за тонну; на прямогонный бензин — с 19298 до 20 282 рублей; на дизельное топливо — с 12 120 до 12 738 рублей, на моторные масла — с 8090 до 8503 рублей.

За повышением акцизов обычно следует рост цен на топливо на автозаправках.

Техосмотр подорожает

С начала 2026 года стоимость технического осмотра (ТО) транспортных средств вырастет в среднем на 9,7 процента.

Дороже всего техосмотр обойдется на Чукотке (5,4 тысячи рублей) и в Санкт-Петербурге (2 тысячи рублей). Дешевле всего — в Волгоградской и Новгородской областях (1,07 тысячи рублей). В большинстве регионов, в том числе в Москве и Московской области, стоимость услуги составит 1,2 тысячи рублей.

В Москве подорожает эвакуация машин и хранение их на штрафстоянках

С 1 января 2026 года в Москве подорожает плата за эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках. Так, стоимость принудительного перемещения мотоциклов и автомобилей с двигателями мощностью менее 80 лошадиных сил поднимется c 7,6 тысячи до 8,5 тысячи рублей. Для транспортных средств (ТС) с моторами от 80 до 250 лошадиных сил — с 11,4 тысячи до 12,45 тысячи рублей. А для ТС мощнее 250 лошадиных сил — с 11 845 до 12 450 рублей.

Перемещение на штрафстоянки машин массой свыше 4 тонн и негабаритных транспортных средств подорожает с 67 728 до 71 182 рублей.

Минимальная стоимость хранения машин на штрафстоянке составит с 1 января 1360 вместо прежних 1210 рублей. Первые сутки, как и ранее, будут бесплатными.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жители новых регионов должны будут перерегистрировать авто

Для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей с 1 января 2026 года завершен льготный период замены регистрационных документов ТС и их госномеров на российские. До этого срока они могли перерегистрировать свои авто без госпошлины, таможенных документов и техосмотра.

За отсутствие перерегистрации авто в новых регионах грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей, напомнили в Госавтоинспекции.

В ряде регионов вырастет транспортный налог

В начале 2026 года в ряде регионов России произошло повышение транспортного налога. Ставки выросли, в частности, в Новосибирской, Оренбургской, Калининградской, Липецкой, Волгоградской, Рязанской, Ростовской областях и Красноярском крае.

В Московской области с 2026 года транспортный налог будут увеличивать поэтапно. Для ТС мощностью до 100 лошадиных сил в 2026 году этот сбор повысят до 14 рублей за одну лошадиную силу, через год — до 15 рублей, затем — до 17, и к 2032 году он составит 25 рублей.

Водительские права разрешили использовать для заселения в гостиницы

С 1 января 2026 года гражданам России разрешили заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению. Наряду с этим еще 1 ноября введена норма о возможности регистрации в отелях по заграничному паспорту.