«Надеюсь, эта мера не вечна». Путин честно объяснил россиянке, которая не смогла накопить на иномарку, зачем нужен утильсбор

Президент РФ Путин допустил, что утильсбор не будет вечным

Утилизационный сбор направлен на благородную цель, объяснил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, российски президент Владимир Путин. Правительство понимает проблему, которая затрагивает россиян в крупных городах. Это связано с попыткой Минфина получить дополнительный доход для технологической сферы развития, указал российский лидер.

Глава государства понадеялся, что данная мера не будет вечной и выбор у жителей страны будет постепенно восстанавливаться и становиться более широким. По словам Путина, новый утильсбор поддерживает российский автопром, поскольку цены на иномарки выросли.

Ситуация будет улучшаться либо за счет роста доходов наших граждан, либо за счет сокращения фискальной нагрузки Владимир Путин президент России

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Путин ответил расстроенной невозможностью купить иномарку россиянке

С вопросом об утильсборе к главе государства обратилась журналистка издания «Москва 24» Светлана Доброхотова, она пожаловалась, что в связи с данной мерой теперь не может приобрести машину, на которую копила несколько лет.

По словам женщины, она пять лет откладывала деньги на иномарку, однако из-за повышения утильсбора в стране была вынуждена отказаться от покупки. В связи с этим журналистка поинтересовалась у Путина, какой автомобиль он бы посоветовал ей приобрести.

В ответ на это глава РФ отметил, что лучшим вариантом будет отечественное авто.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Мера начала действовать в России с 1 декабря

Ранее, до 1 декабря 2025 года, размер утильсбора определялся исходя из объема двигателя. С начала текущего месяца расчет привязан к мощности двигателя. Так, используются базовые ставки и повышающие коэффициенты, зависящие от типа транспортного средства, его возраста и характеристик двигателя.

Базовые ставки утилизационного сбора на сегодняшний день таковы: для легковых автомобилей — 20 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов — 150 тысяч рублей, для спецтехники — 172,5 тысячи рублей

При этом для физлиц, ввозящих машины для личного пользования, предусмотрены льготные ставки: 3,4 тысячи рублей для новых авто возрастом до трех лет с мощностью до 160 лошадиных сил и 5,2 тысячи рублей для подержанных (возраст которых более трех лет) с теми же параметрами.