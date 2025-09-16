Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?

В России начнут учитывать мощность двигателя машин при определении утильсбора

Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ о пересмотре методики в отношении утилизационного сбора. Корректировка, согласно которой он будет уплачиваться исходя не только из года выпуска машины и объема двигателя, но и его мощности, как планируется, вступит в силу 1 ноября и повлияет на стоимость авто.

При взимании утильсбора в России начнут применять прогрессивную шкалу

Необходимость актуализации соответствующей методики в министерстве объяснили в том числе популярностью в стране «высокомощных» машин с небольшими объемами двигателя, включая гибриды и электромобили, в связи с чем расчет утильсбора только на основании объема двигателя теряет актуальность.

На фоне этого планируется, что ради снижения вероятности некорректных расчетов «базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале».

20 тысяч рублей сейчас составляет базовая ставка утилизационного сбора для легковых машин в России

Изменения коснутся в том числе физлиц, ввозящих машины для личного пользования. Льготные коэффициенты утильсбора для них продолжат действовать, но только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил (3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи — за машины старше трех лет). В Минпромторге подчеркнули, что такие автомобили составляют около 88 процентов от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет, а на Дальнем Востоке их и вовсе оказалось более 95 процентов от импорта (данные за 2024 год).

В случае утверждения соответствующего проекта новые правила не отразятся на автовладельцах, которые уже оплатили утильсбор по действующим правилам, также подчеркнули представители властей.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Ставку утильсбора повышают для поддержки отечественного автопрома

О том, что ставку утильсбора для машин с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, ввозимых в Россию для личных нужд, планируется повысить, еще в начале июля говорил глава Минпромторга Антон Алиханов. Тогда он указал, что с помощью инструмента власти хотят собрать дополнительно 40-60 миллиардов рублей, которые пойдут на программы поддержки спроса на отечественные автомобили. Проблемы в автопроме связаны со значительным снижением продаж после их ажиотажного роста, в том числе фиксировавшегося перед введением повышенного утильсбора в третьем квартале 2024 года. В кабмине ищут способ поддержать отечественные предприятия.

Повышение утилизационного сбора на автомобили в 2024 году С 1 октября 2024 года цены утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники повысили в России на 70-85 процентов, запланировав ее рост на 10-20 процентов в каждом следующем. При вступлении изменений в силу отмечалось, что они не коснутся тех, кто привозит в страну машины с двигателем объемом меньше трех литров для личного пользования.

Утилизационный сбор доказал свою эффективность как защитная мера для автопрома в условиях высокого риска демпинга со стороны зарубежных автопроизводителей, отмечал в том же июле Алиханов. «Помимо того что мы получаем дополнительные источники доходов, мы все-таки стимулируем собственное производство», — подчеркивал он.

На то, что зарубежные, прежде всего китайские, автопроизводители переманивают российских покупателей скидками до этого не раз указывали в крупнейшем российском автопроизводителе, «АвтоВАЗе».

Инструментом поддержки местных производителей называл введение утилизационного сбора и президент РФ Владимир Путин. Признавая, что поначалу это может сказываться на цене, глава государства оценил ситуацию словами «это период становления, надо поддержать».

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Инициативе Минпромторга предшествовало обращение российских автопроизводителей

Предложения Минпромторга были озвучены вскоре после того, как стало известно об обращении «Объединения автопроизводителей России», подписи под которым, в частности, поставили глава «КамАЗа» Сергей Когогин, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и гендиректор «Соллерса» Николай Соболев.

Предприятия отмечали широкое распространение иномарок с турбированным двигателем и гибридных автомобилей, мощность которых при небольшом объеме двигателя может быть значительно выше аналогов.

Таким образом, отмечали они, сборы не обеспечивают «социальную дифференциацию», то есть покупатель может приобрести по заниженной цене автомобиль более высокого класса.

Сильнее всего подорожают электромобили и гибриды

На фоне предложений и анонсированных изменений по поводу утильсбора эксперты начали предсказывать новое подорожание автомобилей. Как пишет «Коммерсантъ», сильнее всего, согласно новым правилам, изменится стоимость утильсбора именно на электромобили и гибриды.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев полагает, что цены могут вырасти на 800 тысяч рублей и выше в зависимости от мощности автомобиля, а некоторые модели, по словам гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, могут подорожать и на два миллиона рублей. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавляет, что в целом прибавит в цене весь автомобильный импорт. «Будут дорожать и менее мощные — это закон рынка»,— отмечает он.

В свою очередь, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов указывает, что предложение Минпромторга позволит обелить рынок, поскольку сейчас «значительная часть автомобилей завозится с оплатой льготного утильсбора, а далее перепродается либо фактически используется в коммерческих целях», что, по его словам, искажает конкурентные условия.