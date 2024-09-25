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19:19, 25 сентября 2024Экономика

Глава «АвтоВАЗа» заявил о переманивающем покупателей китайском автопроме

Соколов связал скромный рост продаж Lada с огромными скидками автопрома Китая

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Объем продаж автомобилей Lada в сентябре превысит результат годичной давности, но будет меньше ожидаемого. Соответствующее заявление президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова приводит ТАСС.

Глава российского автопроизводителя оценил ожидающийся результат примерно в 40 тысяч проданных авто, а в сентябре 2023-го показатель составил 36,2 тысячи, напоминает агентство.

Более скромные продажи Соколов связал с действиями китайского автопрома, который «в преддверии решения по утильсбору» переманивает покупателей Lada, предлагая несопоставимые с ценой машин скидки. Руководитель указал, что рассчитывает на то, что меры господдержки, направленные на развитие отечественного производства, начнут проявляться на рынке, но с определенным отложенным эффектом.

Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автомобили, которая вступит в силу 1 октября и составит до 2030 года 70-85 процентов. В каждом последующем году ставка утильсбора будет индексироваться на 10-20 процентов. При этом мера скажется только на ценах машин иностранного производства, потому что российским производителям величину утильсбора компенсируют из бюджета.

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      Дмитрий Воронин
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