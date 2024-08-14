Утильсбор призвали использовать для финансирования автопрома России

Вице-президент НАС Шапарин призвал кабмин РФ к масштабным инвестициям в автопром

В 2023 году в федеральный бюджет за счет утилизационного сбора на автомобили поступило 517 миллиардов рублей, а отечественный автопром получил только 58 миллиардов рублей, в то время как «для появления качественных отечественных автомобилей необходимы масштабные инвестиции». Об этом со ссылкой на письмо вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина премьер-министру Михаилу Мишустину сообщает «Газета.Ru».

В НАС отметили, что создание отрасли по производству автокомпонентов является сейчас «вопросом национальной безопасности», в связи с чем призвали поддержать производство авто и деталей для них в России за счет механизма целевого использования средств утильсбора на финансирование проектов.

«Подобный источник бюджетного финансирования позволит полностью перезапустить отрасль, обеспечить разработку новых моделей автомобилей, специальной техники», — высказался представитель Союза.

Ранее ассоциация «Российские автодилеры» обратилась к властям с просьбой назвать получателей средств утильсбора, резкое повышение которого обсуждается в РФ. В организации указали, что размер сбора «превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию». Также в ассоциации выступали с призывом отказаться от повышения утилизационного сбора с 1 октября текущего года, чтобы провести его в 2025-м.

Пошаговую индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники в период с 2024 по 2030 год планировалось провести в первый год в среднем на 70-85 процентов и далее ежегодно на 10-20 процентов. Эксперты тем временем предупреждают, что предлагаемые меры не заставят автопроизводителей из Китая строить заводы в России, а на величину новой ставки просто подорожают автомобили.

На прошлой неделе стало известно, что Минпромторг пока не принял решения по вопросу о повышении утилизационного сбора.