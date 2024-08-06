Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:27, 6 августа 2024Экономика

Российские автодилеры попросили назвать получателей средств утильсбора

Автодилеры попросили Минпромторг рассказать, куда идут деньги от утильсбора в РФ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ассоциация «Российские автодилеры», представляющая интересы более 1,6 тысячи дилерских центров по всей стране, обратилась к властям с просьбой назвать получателей средств утильсбора, обсуждаемое повышение которого, по данным организации, может привести к тому, что в 2030 году только от пяти до семи процентов граждан смогут позволить себе приобретение машины. Об этом со ссылкой на направленные в Минфин и Минпромторг письма сообщает РБК.

Как уточняют журналисты со ссылкой на ведомственный ответ, поступившее обращение «будет рассмотрено в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом».

Издание напоминает, что пошаговую индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники в период с 2024-го по 2030 годы планируется провести в первый год в среднем на 70–85 процентов и далее ежегодно на 10–20 процентов. Отмечается, что в 2023 году в бюджет было собрано 659 миллиардов рублей утильсбора, а в 2024 году его предполагаемая сумма может составить 967 миллиардов.

«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», — заявил в «Российских автодилерах». Там указали, что в связи с предполагаемыми размерами увеличения утильсбора стоимость легковых авто удвоится к 2030 году.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Попадают под шквальный огонь и гибнут». Российская армия окружила ВСУ в Нью-Йорке. Как противник в панике несет потери?

      В Москве предрекли уничтожение F-16

      Врач предупредила об опасности еды перед сном

      Уровень тревожности россиян оценили

      Мадуро пообещал отказаться от WhatsApp и призвал последовать его примеру

      В Минобороны ответили на вопрос о сроках окончания СВО

      В Турции повысили налог на некоторые виды товаров

      Пугающие людей образования на коже оказались незаразными

      Панкратов-Черный объяснил свой отказ от роли в «Мастере и Маргарите»

      Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Франции по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше