Российские автодилеры попросили назвать получателей средств утильсбора

Автодилеры попросили Минпромторг рассказать, куда идут деньги от утильсбора в РФ

Ассоциация «Российские автодилеры», представляющая интересы более 1,6 тысячи дилерских центров по всей стране, обратилась к властям с просьбой назвать получателей средств утильсбора, обсуждаемое повышение которого, по данным организации, может привести к тому, что в 2030 году только от пяти до семи процентов граждан смогут позволить себе приобретение машины. Об этом со ссылкой на направленные в Минфин и Минпромторг письма сообщает РБК.

Как уточняют журналисты со ссылкой на ведомственный ответ, поступившее обращение «будет рассмотрено в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом».

Издание напоминает, что пошаговую индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники в период с 2024-го по 2030 годы планируется провести в первый год в среднем на 70–85 процентов и далее ежегодно на 10–20 процентов. Отмечается, что в 2023 году в бюджет было собрано 659 миллиардов рублей утильсбора, а в 2024 году его предполагаемая сумма может составить 967 миллиардов.

«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», — заявил в «Российских автодилерах». Там указали, что в связи с предполагаемыми размерами увеличения утильсбора стоимость легковых авто удвоится к 2030 году.