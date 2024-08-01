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08:48, 1 августа 2024Экономика

Стало известно о резком старении российского автопарка

Доля машин старше 10 лет превысила в России 70 %

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

За последний год среднестатистический автомобиль на дорогах России постарел на шесть месяцев, достигнув возраста в 15,2 года, со ссылкой на данные «Автостата» сообщает «Газета.ru». По словам основателя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, число машин старше 10 лет превысило отметку в 32 миллиона, что составляет 71 процент от всего автопарка.

Отмечается, что по итогам 2021 года таких авто на дорогах РФ было менее 27,2 миллиона единиц (61 процент). В то же время почти вдвое меньше — 2,2 против 4,2 миллиона ранее — за прошедшие 2,5 года стало автомобилей моложе трех лет.

Опрошенные изданием эксперты считают, что указанная тенденция продолжит ускоряться. Среди причин резкого старения автопарка называют повышение утильсбора и дороговизну кредитов. При сохранении нынешнего положения дел «средний возраст автомобилей очень скоро перешагнет через 16 лет», отмечает Шапалин.

Ранее стало известно, что по итогам июня 2024 года спрос на подержанные автомобили в России увеличился на 9,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. А в Москве объем перепродаж легковых авто с пробегом вырос в первой половине текущего года более чем на треть.

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      Дмитрий Воронин
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