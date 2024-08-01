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08:24, 1 августа 2024Экономика

В Москве стали чаще перепродавать автомобили

«Автостат»: за полгода перепродажи машин с пробегом в Москве выросли на 34 %

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

За первую половину 2024 года объем перепродаж легковых автомобилей с пробегом в Москве вырос на 34 процента. О том, что жители столицы стали чаще перепродавать машины, со ссылкой на отчет «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

За шесть месяцев количество продаж автомобилей с пробегом в Москве выросло до 243,3 тысячи штук, а в среднем по стране снизилось до 2,75 миллиона (минус 0,2 процента). На Москву пришлось 8,9 процента всех сделок, а вместе с областью — около 15 процентов, даже с учетом снижения продаж в Подмосковье. В топ-5 по числу сделок также вошли Краснодарский край 5,3 процента), Санкт-Петербург (3,59 процента) и Ростовская область (3,15 процента).

Как отметили в сервисе «Выкуп Авто.ру Бизнес», Москва лидирует по числу ликвидных автомобилей — с пробегом до 150 тысяч километров, не старше семи лет, не больше раза попадавшие в ДТП и имевшие не более трех хозяев. В среднем по стране таких автомобилей порядка 15 процентов и почти пятая часть из них (18 процентов) продаются именно в столице. В лидерах по числу ликвидных предложений также Татарстан и Самарская область (по 16 процентов) и Санкт-Петербург (15 процентов).

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«С рынка исчезают автомобили с привычным для покупателя состоянием. В связи со старением парка автомобилей с пробегом на рынке появляются автомобили все с большими и большими пробегами», — добавил заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом «Авилона» Роман Титов.

Как ранее сообщал «Автостат», в 2024-м траты россиян на новые легковые автомобили выросли до 2 триллионов 273 миллиардов рублей. Для сравнения, в первом полугодии 2023 года эта сумма достигала 1,1 триллиона рублей. Больше всего потратили на приобретение автомобилей марки Lada — 266,3 миллиарда рублей. На втором месте китайский бренд Geely с результатом 255,7 миллиарда рублей. Следом идут Haval (214,5 миллиарда), Chery (213,4 миллиарда), Changan (140,2 миллиарда) и Lixiang (107,2 миллиарда).

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