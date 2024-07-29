Подсчитаны траты россиян на новые легковушки

«Автостат»: за полгода траты россиян на новые легковушки выросли вдвое

За шесть месяцев 2024 года траты россиян на новые легковые автомобили выросли до 2 триллионов 273 миллиардов. Об этом сообщило агентство «Автостат».

В первом полугодии 2023 года эта сумма достигала 1,1 триллиона рублей.

В 2024 году больше всего потратили на приобретение автомобилей марки Lada — 266,3 миллиарда рублей. На втором месте китайский бренд Geely с результатом 255,7 миллиарда рублей. Следом идут Haval (214,5 миллиарда), Chery (213,4 миллиарда), Changan (140,2 миллиарда) и Lixiang (107,2 миллиарда).

Ранее сообщалось, что китайские бренды обогнали по продажам крупнейшего российского производителя — компанию «АвтоВАЗ». Из 700 тысяч новых легковушек 200 тысяч пришлось на национального производителя, а 400 тысяч — на его китайских конкурентов.

Вместе с тем Россия наращивает выпуск легковых автомобилей. С января по июнь 2024 года в РФ выпустили 330 тысяч таких транспортных средств, что на 62,2 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года.