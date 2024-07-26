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09:01, 26 июля 2024Экономика

Китайские машины стали продаваться в два раза лучше продукции «АвтоВАЗа»

«Автостат»: китайские автомобили обгонят модели из США и Франции за пару лет

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

За первые полгода в России продано около 700 тысяч новых легковых автомобилей, из них на модели «АвтоВАЗа» пришлось порядка 200 тысяч, а на китайские машины — более 400 тысяч. Таким образом, в этот период бренды из КНР обогнали по продажам крупнейшего российского производителя в два раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки «Автостата».

В общей сложности парк китайских легковых автомобилей достиг 1,86 миллиона единиц, за первые шесть месяцев 2024 года он вырос на 28,3 процента. Доля марок из Китая выросла с 3,1 процента до 4 процентов. При сохранении такой тенденции за пару лет они могут войти в топ-5 рынка, обойдя французские (6 процентов) и американские (7 процентов) модели.

Наиболее представленными в России китайскими марками остаются Chery (444,7 тысячи единиц), Geely (341,1 тысячи) и Haval (296 тысяч), на них приходится 60 процентов всех поставленных на учет автомобилей из КНР в России. В первую пятерку также входят Lifan и Great Wall.

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Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов отметил, что сейчас на китайские марки приходится более 50 процентов продаж новых автомобилей. До 2022 года ни одна иностранная страна не обладала таким явным доминированием на российском рынке, поэтому увеличение их парков происходило медленнее.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов назвал безнадежными попытки остановить экспансию китайского автопрома в Россию с помощью повышения цен на него через утилизационный сбор. По его мнению, российские автозаводы, которые и требовали повышения сборов, добьются падения доходов китайцев, но не роста продаж.

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      Платон Щукин
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