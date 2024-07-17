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15:23, 17 июля 2024Экономика

Попытки остановить китайскую автоэкспансию ростом цен назвали бесполезными

Автоэксперт Попов назвал бесполезными попытки снизить ввоз китайских машин в РФ

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Повышение цен на иностранные автомобили за счет резкого роста утилизационного сбора с 1 октября этого года, как предлагает Минпромторг, не приведет к остановке экспансии китайского автопрома. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, Китай поставляет машины со значительной наценкой, поэтому пытаться за счет ее снижения обвалить сам экспорт бесполезно. Все, чего добьются отечественные автозаводы, — это снижения доходов китайских коллег, но не роста своих продаж.

«Стоимость продающихся в России автомобилей едва ли не на 100 процентов выше, чем стоимость реализуемых непосредственно в Китае машин. Китайцы могут компенсировать существенную часть выросшего утильсбора с помощью сокращения маржи», — объяснил он.

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Согласно предложению ведомства, с 1 октября ставка утилизационного сбора на автомобили с двигателями от одного до двух литров вырастет с нынешних 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025-м — до 667 тысяч. Для машин с двигателем до трех литров ставку увеличат до 1,563 миллиона и 1,876 миллиона рублей соответственно. Такими действиями ведомство хочет поддержать российский автопром.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов указывал, что без повышения утилизационного сбора российская продукция не сможет выдержать конкуренцию с китайскими компаниями даже в сегментах, где у моделей Lada были традиционно сильные позиции.

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      Платон Щукин
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