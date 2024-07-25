Россия смогла резко увеличить выпуск легковых автомобилей

«Росстат»: за полгода в России выпустили 330 тысяч легковых автомобилей

С января по июнь 2024 года в России выпустили 330 тысяч легковых автомобилей. Об этом сообщил «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост за полгода составил 62,2 процента. В июне с конвейеров сошло 63 тысячи автомашин. Это почти на 46 процентов больше чем год назад.

Уточняется, что тольяттинские и ижевские площадки «АвтоВАЗа» выпустили 45,2 тысячи автомобилей и машинокомплектов, а «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге изготовил 2,6 тысячи автомобилей бренда Solaris.

Кроме того, за полгода в РФ выпустили почти 91 тысячу грузовых автомобилей. Сравнение с аналогичным периодом прошлого года показывает рост в 21,1 процента.

Есть прогнозы, что российский автомобильный рынок может вскоре упасть, так как нынешний рост продиктован желанием людей купить машину сейчас, поскольку они опасаются ухудшения ситуации. Причиной последнего могут стать растущие ставки по кредитам, утильсбор и сложности с ввозом иномарок.

Между тем поставки китайских легковушек в Россию за первые шесть месяцев 2024 года в денежном выражении выросли на 35,4 процента — до 6,2 миллиарда долларов.