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10:14, 23 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о возможности падения авторынка

Дилеры предупредили о возможном падении авторынка из-за ужесточения законов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский авторынок после роста ожидает падение, предупредили дилеры. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам экспертов, пока спрос сохраняется из-за опасения дальнейшего роста цен. «Вероятно, сейчас люди спешат покупать автомобили, потому что опасаются того, что будет хуже», — рассказал представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Также осложнить ситуацию могут растущие ставки по кредитам, утильсбор и сложности с ввозом иномарок.

Но пока на российском авторынке наблюдается оживление. Есть два сценария развития событий. При оптимистичном по итогам года будет продано 1,65 миллиона автомобилей. А при пессимистичном — 1,3 миллиона. Немного иной прогноз у Национального агентства промышленной информации. Там полагают, что россияне в этом году купят только 1-1,2 миллиона машин.

Ранее стало известно, что в России снизились продажи легковых машин с пробегом — до 2,75 миллиона единиц. По оценкам РОАД, расходы россиян на приобретение автомобилей в первом полугодии 2024 года составили около 6,93 триллиона рублей. При этом на покупку новых машин было потрачено только 37 процентов от общей суммы — 2,59 триллиона рублей.

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      Платон Щукин
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