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16:41, 9 июля 2024Экономика

Расходы россиян на приобретение автомобилей оценили

РОАД: в первом полугодии россияне потратили на покупку авто 6,93 трлн рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Расходы россиян на приобретение автомобилей в первом полугодии 2024 года составили около 6,93 триллиона рублей. Такую оценку в ходе пресс-конференции озвучил президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

При этом на покупку новых машин было потрачено только 37 процентов от общей суммы — 2,59 триллиона рублей. По итогам 2023 года объем авторынка РФ составил 12,64 триллиона рублей, а на автомобили без пробега пришлось 27 процентов, около 3,37 триллиона рублей.

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Глава ассоциации автодилеров спрогнозировал, что в 2024 году российский автомобильный рынок увеличится до 15 триллионов рублей. Рост показателя станет возможным, так как машины продолжают дорожать, и в денежном выражении рынок вырастет, даже несмотря на снижение покупательной способности населения.

Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Григорьев заявил, что повышение требований к заемщикам критично скажется на продажах автомобилей. По его словам, одобряемость кредитов снизится как минимум на 10 процентов. С 1 июля в силу вступило решение Центробанка, которое ограничивает выдачу автокредитов и повышает надбавки к коэффициентам риска.

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