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16:08, 27 июня 2024Экономика

Дилеры спрогнозировали сокращение российского авторынка

РОАД: российский авторынок может сократиться на 8-10 процентов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России спрогнозировали сокращение авторынка на 8-10 процентов. Об этом со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пишут «Известия».

По мнению экспертов, падение продаж ожидается после вступления в силу 1 июля решения Центробанка, которое ограничивает выдачу автокредитов и повышает надбавки к коэффициентам риска. В РОАД считают, что в результате ставки по займам могут вырасти на 1,5-2 процента и достигнуть 19-24 процентов для новых машин и 22-27 процентов — для автомобилей с пробегом.

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В ЦБ ожидают, что после увеличения надбавок банки станут предоставлять меньше займов россиянам с высокой долговой нагрузкой. «К ним мы относим тех, у кого на платежи уходит более половины дохода», — заявили в пресс-службе регулятора.

Вице-президент РОАД Алексей Григорьев считает, что повышение требований к заемщикам критично скажется на продажах автомобилей. По его словам, одобряемость кредитов снизится как минимум на 10 процентов. В ассоциации автодилеров предположили, что эффект от мер ЦБ будет заметен в третьем квартале 2024 года, однако на авторынок РФ будут влиять и другие факторы, в том числе ожидания повышения ключевой ставки.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй назвали рекомендованный доход заемщика, расплачивающегося по автокредиту. По словам экспертов, он должен составлять 116,8 тысячи рублей — сумма, требуемая для обслуживания этого вида займов, выросла за год почти на 15 процентов. По данным бюро, в 2017-2019 годах для оптимального обслуживания автозайма следовало было зарабатывать от 60 до 80 тысяч.

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