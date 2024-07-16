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07:37, 16 июля 2024Экономика

В России снизились продажи легковушек с пробегом

«Автостат»: продажи б/у легковушек в России снизились на 0,2 % в январе-июне

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы продаж легковых автомобилей с пробегом в России сократились на 0,2 процента и упали до отметки в 2,75 миллиона единиц. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата».

За отчетный период отрицательную динамику продемонстрировали восемь из десяти брендов-лидеров продаж. Резко увеличились продажи лишь б/у автомобилей Lada — плюс 15 процентов в годовом выражении, до 683 529 единиц. В свою очередь, реализация подержанных машин с пробегом корейского бренда Kia увеличилась на 0,2 процента, до 156 288 штук. Эти марки в итоге заняли первое и третье места рейтинга.

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На второй строчке списка оказались б/у автомобили японского бренда Toyota. За первую половину 2024 года подержанные машины этой марки перерегистрировали в общей сложности 287 185 раз (минус 12 процентов). В топ-5 также попали б/у легковушки корейского концерна Hyundai (минус 3 процента, до 149 859 единиц) и японского Nissan (минус 10 процентов, до 130 285 штук).

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что по итогам первых четырех месяцев 2024 года самым популярными китайскими автомобилями с пробегом у россиян стали Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall. На эти марки в январе-апреле пришлось в общей сложности порядка 80 процентов сделок на вторичном рынке. В топ-5 наиболее востребованных моделей попали Chery Tiggo, Geely Coolray, Lifan Solano, Lifan X60 и Chery Tiggo 7 PRO.

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      Анатолий Акулов
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