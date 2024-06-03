Названы самые популярные у россиян китайские авто с пробегом

«Автостат»: самым популярным подержанным китайским авто в РФ стала Chery Tiggo

За январь-апрель 2024 года россияне купили почти 50 тысяч китайских автомобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на вторичном рынке было реализовано на 52 процента больше машин их КНР, сообщает портал «Автостат».

Этот показатель стал лучшим результатом роста среди всех участников рынка, в целом положительную динамику смогли продемонстрировать также только отечественные бренды (плюс 15 процентов). При этом доля китайских машин на рынке легковушек с пробегом в России остается низкой, около 3 процентов.

Самыми популярными брендами среди россиян, покупающих подержанное китайское авто, были названы Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall — на них приходится около 80 процентов всех сделок, подсчитали эксперты портала. В пятерку самых продаваемых моделей из КНР с пробегом вошли Chery Tiggo, Geely Coolray, Lifan Solano, Lifan X60 и Chery Tiggo 7 PRO.

Ранее стало известно, что большинство россиян оказались недовольны ценами на китайские автомобили. На высокую стоимость таких машин пожаловались 68 процентов участников исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research. Преимуществами китайского автопрома респонденты назвали отличную технологичность и оснащение авто (37 процентов), а также их современный дизайн (31 процент).