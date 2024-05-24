Россияне пожаловались на высокие цены китайских авто

«Ситидрайв»: 68 процентов россиян недовольны ценами на китайские автомобили

Большинство россиян оказались недовольны ценами на китайские автомобили. На высокую стоимость таких машин пожаловались 68 процентов участников исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research, пишет «Газета.ру».

При этом российские потребители рассказали и о преимуществах китайского автопрома. Более трети респондентов (37 процентов) заявили об отличной технологичность и оснащение машин, а 31 процент отметили их современный дизайн.

Цена на авто из КНР устраивает только 32 процента автолюбителей, а 24 процента усомнились, что машины из Азии достаточно адаптированы к российскому климату. В целом положительно относятся в китайским иномаркам 41 процент опрошенных, нейтрально — 36 процентов. При этом почти каждый второй россиянин за последние два года поменял свое отношение к «китайцам» в лучшую сторону.

С начала 2024 года Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию — за январь-апрель экспорт вырос на треть (плюс 37 процентов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 237,1 тысячи машин. В апреле поставки увеличились до 79,4 тысячи автомобилей, что стало рекордным показателем с ноября 2023 года. Россия остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7 процента.