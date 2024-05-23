Китай нарастил поставки легковушек в Россию

Китай в 2024 году нарастил поставки в Россию легковых автомобилей на треть

С начала 2024 года Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию. Об этом со ссылкой на данные статслужбы КНР пишет РИА Новости.

За январь-апрель экспорт легковушек в РФ вырос на треть (плюс 37 процентов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 237,1 тысячи машин. Из них в январе в Россию было ввезено 54,1 тысячи штук китайских авто, в феврале — 44,8 тысячи, в марте — 58,9 тысячи. В апреле поставки выросли до 79,4 тысячи автомобилей, что стало рекордным показателем с ноября 2023 года.

По итогам первых четырех месяцев года Россия остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7 процента. В тройку крупнейших покупателей легковых автомобилей из КНР вошли также Мексика и Бразилия — 7,4 (119,3 тысячи штук) и 6,6 процента (105,7 тысячи штук) соответственно.

В денежном выражении объем автоэкспорта Китая в РФ за январь-апрель увеличился на 27,5 процента и достиг 3,5 миллиарда долларов. В 2023 году поставки легковых автомобилей составили 11,5 миллиарда долларов.

В прошлом году Китай стал третьим поставщиком автомобилей в мире в денежном выражении, обойдя США и Мексику и уступив только многолетним лидерам экспорта — Германии и Японии. Доля китайских производителей достигла 8,4 процента, за указанный период она выросла на 2,1 процентных пункта — больше, чем у любого другого экспортера. В совокупности объем экспорта из Китая составил 97 миллиардов долларов.