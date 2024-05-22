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11:24, 22 мая 2024Экономика

Китай стал третьим по доходам поставщиком автомобилей в мире

РИА Новости: Китай обошёл США и Мексику по продажам автомобилей в мире

Фото: Florence Lo / Reuters

В минувшем году Китай стал третьим поставщиком автомобилей в мире в денежном выражении, обойдя США и Мексику и уступив только многолетним лидерам экспорта Германии и Японии. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет РИА Новости.

Доля китайских производителей достигла 8,4 процента, за указанный период она выросла на 2,1 процентных пункта — больше, чем у любого другого экспортера. В совокупности объем экспорта из Китая составил 97 миллиардов долларов.

Однако до результата немецких автопроизводителей Китаю пока очень далеко. За год они нарастили мировые продажи с 172 миллиардов долларов до 197 миллиардов, пусть доля на мировом рынке и упала на 1,2 процентных пункта, до 17,1 процента. Япония поднялась с 10,5 до 10,6 процента с результатом 123 миллиарда долларов.

Мексика отстала от Китая на 2 миллиарда долларов, а результат США составил 89 миллиардов. Рост экспорта для этих стран составляет 16 процентов и 13 процентов соответственно. Далее идут Южная Корея (71 миллиард долларов), Испания (49 миллиардов), Канада (46 миллиардов), Великобритания (41 миллиард) и Франция (37 миллиардов долларов).

По количеству экспортированных автомобилей на первом месте находится Япония — 5,9 миллионов единиц. Далее идут Китай (5,1 миллиона), Германия (4,4 миллиона), США (2,9 миллиона) и Южная Корея (2,7 миллиона). При этом Китаю удалось занять первое место по продажам грузового транспорта — 531,6 тысячи автомобилей.

Ранее сообщалось, что Россия стала самым большим рынком для экспорта китайских автомобилей. По данным Европейской ассоциации перевозчиков автомобилей (ESG), в январе-феврале было поставлено 112 тысяч новых автомобилей, второй по значимости стала Мексика с результатом 66 тысяч единиц.

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      Платон Щукин
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