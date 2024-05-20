Россия стала главным рынком для китайских автомобилей

«Ъ»: Россия в 2024 году стала самым популярным рынком для китайских автомобилей

Мировой экспорт китайских автомобилей продолжает расти, хотя уже в 2023 году страна обошла Японию, долгие годы сохранявшую лидерство в отрасли. При этом Россия с большим отрывом стала самым популярным рынком для машин из Китая. Об этом со ссылкой на данные статистических служб пишет «Коммерсантъ».

В январе-апреле общий экспорт вырос на 34,8 процента в годовом выражении, до 1,539 миллиона машин, свидетельствуют данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая (CAAM). Из них на апрель пришлось 504 тысячи единиц.

Европейская ассоциация перевозчиков автомобилей (ESG) на основе данных CAAM подсчитала, что в январе-феврале в Россию из Китая было отгружено 112 тысяч новых автомобилей. Вторым по популярности рынком стала Мексика с результатом 66 тысяч единиц. На третьем месте остается Бельгия, в нее было поставлено 42 тысячи новых автомобилей.

По данным «Автостата», в первые два месяца года в Россию ввезли 88,8 тысячи новых машин из Китая, за первый квартал — 141 тысячу, что составляет 66,4 процента от общего объема импорта новых автомобилей. Расхождение в данных объясняется разными факторами, в том числе логистикой (от отправки машины из КНР до регистрации в России проходит время).

В апреле доля китайских производителей в импорте выросла до 94 процентов, что, однако, связано с изменением законодательства. Ранее растаможивать машины можно было, к примеру, в Киргизии, и они не считались ввезенными напрямую из Китая, но теперь использовать этот этап в поставках смысла нет.

До начала боевых действий на Украине на бренды из Китая приходилось только 9 процентов российского авторынка. Лучше всех чувствовал себя Haval, открывший в 2019 году производство в Туле. Спустя более двух лет ни один другой китайский концерн не обзавелся собственным заводом, но поставки собранных в Китае автомобилей резко взлетели.

Китайская автомобильная экспансия вызывает протест во многих странах мира. В частности, в России что-то сделать с ней призывали глава «Ростеха» Сергей Чемезов и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По мнению последнего, без ограничительных мер, таких как рост утилизационного сбора, российские производители проиграют конкуренцию импорту.

В Европе продолжается расследование поставок китайских электромобилей на предмет субсидирования. Если подозрения подтвердятся, пошлины на них повысятся. В США президент Джо Байден уже поднял пошлины в четыре раза — с 25 процентов до 100.