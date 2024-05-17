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11:17, 17 мая 2024Экономика

Глава «Ростеха» поддержал ограничения на китайские машины

Глава «Ростеха» Чемезов не увидел альтернативы ограничениям на китайские машины
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов . Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экспансию китайских автомобилей на российский рынок необходимо как-то ограничивать, альтернативы в настоящий момент нет. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Здесь все равно ограничения какие-то нужно делать со стороны правительства. Без этого никак», — ответил он на вопрос о конкуренции или партнерстве с Китаем и продажах «КамАЗов» и «Москвичей».

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что страна заинтересована в присутствии китайских автопроизводителей на внутреннем рынке и хотела бы расширять сотрудничество. По его словам, компании из КНР добиваются успеха в честной и конкурентной борьбе.

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До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов призвал остановить экспансию китайских автомобилей, потому что она дошла до секторов, где традиционно преимущество имели российские Lada. По его мнению, можно было бы вновь увеличить утилизационный сбор, чтобы поднять цены на импортные машины, а также подтолкнуть иностранных инвесторов к переносу производства на отечественные заводы.

На этой неделе стало известно о росте цен на большинство автомобилей «АвтоВАЗа» на 50 тысяч рублей. В предыдущий раз их стоимость повышалась в ноябре 2023 года. В свою очередь появившийся официально в России год назад китайский седан Chery Arrizo 8 подешевел почти на полмиллиона рублей.

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      Платон Щукин
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