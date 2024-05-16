Путин приветствовал увеличение продаж китайских автомобилей в России

Путин заявил об интересе в присутствии автомобилей из Китая на российском рынке

Россия заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и хотела бы расширять сотрудничество. Об этом на пресс-конференции в Пекине по итогам российско-китайских переговоров заявил президент страны Владимир Путин, передает «Интерфакс».

По его словам, в деле автомобилестроения «китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе». Глава государства подчеркнул, что автопром КНР развивается за счет честной конкуренции.

В конце марта президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов призвал что-то сделать с экспансией китайского автопрома, потому что производители уже начали заходить на приоритетный для российской компании сектор автомобилей и предлагать более выгодные условия.

По его словам, если не повысить утилизационный сбор, который приведет к росту стоимости автомобилей из Китая, планы производства «АвтоВАЗа» окажутся под угрозой. Соколов указал, что следует задействовать все меры господдержки, в том числе активнее развивать государственные закупки.

Китайские легковые автомобили занимают уже более половины российского рынка. Эксперты указывают, что при сохранении текущих тенденций отечественные производители будут вынуждены сократить производство до 50 процентов, перейдя в режим работы в одну смену.

Накануне визита Путина в Китай руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков отметил, что дружба с Пекином, помимо очевидных преимуществ, несет определенные угрозы отечественной промышленности. По его словам, КНР применяет тактику «выжженной земли» — сначала за счет низких цен уничтожает местных производителей, а затем повышает цены на свои товары.