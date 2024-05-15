Дружбу с Китаем назвали опасной для России

Китаист Котков назвал дружбу Москвы с Пекином опасной для российских заводов

Отношения России и Китая действительно переживают хорошие времена, но не выглядят равноправными, из-за чего опасность для отечественной промышленности нарастает. Об этом накануне визита президента РФ Владимира Путина в Пекин в комментарии Ura.ru рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

По его мнению, у КНР заведомо более сильные позиции, потому что она продает в Россию продукцию высокого передела — машины, станки, оборудование, товары народного потребления, а закупает в основном нефть, газ, уголь и металл.

При этом Пекин, в отличие от западных стран, не пытается развивать заводы и локализовать производство в России, а хочет, чтобы местные потребители покупали готовую продукцию.

«Куда бы Китай ни пришел, их бизнес везде делает одну вещь — полностью рушит местный рынок, уничтожает местного производителя, оставляя "выжженную землю". Затем они поднимают цены», — объяснил китаист, отметив, что без протекционистских мер российским заводам не выжить. По отношению к Китаю они полностью неконкурентоспособны.

При этом Котков подчеркнул, что вторичные санкции США являются мощным рычагом давления на Китай, и они влияют в том числе на сокращение поставок оборудования в Россию. Очевидного решения этой проблемы нет, потому что США и Евросоюз — основные торговые партнеры КНР, и в целом современный Китай смог развиться благодаря Вашингтону.

«Не будь доброй воли Соединенных Штатов, был бы Китай такой же нищей страной, какой он был 50 лет назад, когда входил в десятку беднейших стран мира», — отметил эксперт.

Что касается вопросов, которые будут обсуждать лидеры двух стран, то Котков выделил строительство газопровода «Сила Сибири-2», который продвигает Москва. Однако Китай дистанцируется от проекта или же хочет получить гигантские скидки, доходящие до 70 процентов.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов попросил власти повлиять на экспансию китайских автомобильных брендов, потому что продукция российского предприятия проигрывает конкуренцию. По его мнению, необходимо снова поднять утилизационный сбор, чтобы сделать импортные автомобили дороже.