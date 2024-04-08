Китайские автомобили обвинили в падении производства российского автопрома

В ГД предрекли спад производства российских авто на 50 % из-за китайских брендов

Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы России обвинил экспансию китайских брендов на отечественный рынок в спаде производства российских авто. Об этом со ссылкой на заключение специалистов говорится в пресс-релизе «АвтоВАЗа».

Заседание совета провел президент компании Максим Соколов. Эксперты предрекли, что при сохранении текущих тенденций российские производители будут вынуждены сократить производство до 50 процентов, перейдя на режим работы в одну смены. Ситуация вызвана большими скидками на машины из КНР, что вызвало падение спроса на отечественный автопром. Сейчас китайские бренды совокупно занимают более половины рынка легковушек в России в количественном выражении, добавил он.

«Защитные барьеры на внутреннем рынке на сегодня недостаточны, чтобы стимулировать зарубежных автопроизводителей на переход от импорта готовых автомобилей в РФ к инвестициям в развитие производства в нашей стране», — заявил глава «АвтоВАЗа». Участники Экспертного совета предложили для ускорения перехода иностранных компаний на создание локальных предприятий поэтапно увеличивать утилизационный сбор как для легковых, так и для грузовых и коммерческих автомобилей, автобусов и спецтехники.

В ближайшее время это предложение будет детализировано и направлено для рассмотрения в Комитет по промышленности и торговле Госдумы и в уполномоченные органы исполнительной власти, говорится в сообщении. «Вырастет локальное производство в России — станет больше заказов у компонентной отрасли, появятся новые технологии и рабочие места, снизится стоимость компонентов, пойдут вниз цены на новые автомобили, вырастет рынок», — заявил Соколов.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года продажи «АвтоВАЗа» в России почти удвоились, прибавив 83,6 процента в годовом выражении, до 42,8 тысячи машин. Показатель стал наивысшим для автопроизводителя за последние 11 лет. Месяц к месяцу объем проданных «АвтоВАЗом» машин увеличился более чем в полтора раза, на 53,6 процента. Продажи Lada Granta, достигнув в марте 20,4 тысячи штук, увеличились за год на 25,6 процента.

