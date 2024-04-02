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12:44, 2 апреля 2024Экономика

«АвтоВАЗ» почти удвоил продажи машин

«АвтоВАЗ» в марте нарастил продажи до рекордных за 11 лет 42,8 тысячи машин

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Продажи «АвтоВАЗа» в России в марте 2024 года почти удвоились, прибавив 83,6 процента в годовом выражении, до 42,8 тысячи машин. Показатель стал наивысшим для автопроизводителя за последние 11 лет, со ссылкой на данные компании сообщает ТАСС.

Месяц к месяцу объем проданных «АвтоВАЗом» машин увеличился более чем в полтора раза, на 53,6 процента. Всего в первом квартале текущего года в России было реализовано 91,6 тысячи легковых и легких коммерческих Lada, что на 42,5 процента превышает результат, показанный годом ранее.

Так, продажи Lada Granta, достигнув в марте 20,4 тысячи штук, увеличились за год на 25,6 процента, а в случае с Lada Vesta нового поколения они выросли по сравнению с февралем на 71,6 процента, до 11,7 тысячи авто. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, с января по март рост производства в Тольятти составил более 70 процентов — было выпущено почти 116 тысяч автомобилей.

Ранее глава автогиганта допускал, что производственный план на 2024 год, составляющий 500 тысяч автомобилей Lada, может быть пересмотрен в сторону снижения в связи с периодом высоких ставок в экономике. Заявление было сделано в январе на фоне фиксировавшихся три месяца подряд невысоких результатов.

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      Дмитрий Воронин
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