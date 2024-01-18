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17:00, 18 января 2024Экономика

«АвтоВАЗ» допустил падение выпуска автомобилей

Глава «АвтоВАЗа» Соколов допустил снижение производственного плана в 2024 году

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Производственный план «АвтоВАЗа» на 2024 год, составляющий 500 тысяч автомобилей Lada, может быть пересмотрен в сторону снижения. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал президент автопроизводителя Максим Соколов, передает «Интерфакс».

Он допустил, что причиной падения выпуска может стать стагнация авторынка, связанная с периодом высоких ставок в экономике. На этом фоне результаты ниже ожидаемых наблюдаются третий месяц подряд, поэтому первое полугодие будет непростым.

Слабый спрос на продукцию заставит выпускать меньше автомобилей, ведь отправлять их на склад с учетом процентов по кредиту не имеет смысла, объяснил глава «АвтоВАЗа». Пока планы сохраняются, но продажи дорогостоящих моделей идут непросто. Что касается бюджетных моделей, то у них все более-менее стабильно.

Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи автомобилей, выпущено было 374 тысячи при производственном плане в 400 тысяч единиц. Причиной снижения показателей стали западные санкции, которые повлияли на поставки комплектующих.

В том же интервью Соколов рассказал, что весной компания представит новый бренд автомобилей, который будут производить в Санкт-Петербурге. Речь идет о проектах по лицензии иностранных партнеров. Название бренда и партнеров станут известны позднее.

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      Платон Щукин
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