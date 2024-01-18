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16:13, 18 января 2024Экономика

«АвтоВАЗ» назвал сроки начала продажи автомобилей под новым брендом

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Весной этого года «АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом, выпускать их начнут в Санкт-Петербурге. Такие сроки в интервью телеканалу «Россия 24» назвал президент автопроизводителя Максим Соколов, передает ТАСС.

По его словам, линейка продукции предприятия расширится за счет партнерских, лицензионных проектов, каких именно, глава «АвтоВАЗа» не уточнил. Также он анонсировал скорое объявление названия бренда и продажи машин в дилерских центрах Lada.

Соколов напомнил, что логотип бренда уже известен широкой публике, а зарегистрировал его на себя завод в Санкт-Петербурге. В целом это будет отдельная от Lada продукция.

Ранее «АвтоВАЗ» уже обещал в 2024 году представить новый бренд, под которым будут выпускаться лицензионные автомобили сегментов C и D. В начале января ООО «Автозавод Санкт-Петербург», дочерняя компания «АвтоВАЗа», подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х, вписанной в овал, в двух вариантах, похожих одновременно на знаки корейской Hyundai и китайской Xpeng.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2023 года компания показала модель Lada X-Cross 5, которая являлась копией китайский FAW Bestune T77. Тем не менее, как стало известно, стороны не договорились о дальнейшем сотрудничестве, и выпуск этой модели прекращен, в свободную продажу автомобили не поступят.

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      Платон Щукин
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