«АвтоВАЗ» собрался зарегистрировать товарный знак с буквой Х

«АвтоВАЗ» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х

Дочерняя компания российского автопроизводителя «АвтоВАЗ», ООО «Автозавод Санкт-Петербург», 11 января подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х, выполненного в двух вариантах. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.

В обоих случаях буква Х вписана в овал, только в первом она выполнена серым цветом на черном фоне, а во втором — черным на белом фоне, более схематично. Эмблема частично напоминает знаки корейской Hyundai и китайской Xpeng.

В заявке на знаки говорится, что под этим брендом будут выпускать легковые спортивные, беспилотные автомобили, фургоны, автоприцепы, двигатели, запчасти для машин, а также игрушки и елочные украшения. В перечне возможных товаров и услуг в документе указан ремонт транспортных средств.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что вскоре предприятие запустит новый автомобильный бренд. В компании отказываются раскрывать детали, указав только, что речь идет о лицензионных автомобилях

Между тем модель Lada X-Cross 5, которая представляла собой перелицованный китайский FAW Bestune T77, больше выпускать не будут. Компании прекратили сотрудничество по проекту, за это время собрать на автозаводе в Санкт-Петербурге удалось только 170 машин.