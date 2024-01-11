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13:46, 11 января 2024Экономика

«АвтоВАЗ» пообещал выпустить в России новый бренд машин

«АвтоВАЗ»: компания планирует запустить новый бренд до 2026 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский производитель «АвтоВАЗ» планирует запустить новый бренд машин до 2026 года. Об этом компания заявила на презентации, посвященной планам отечественного производителя, сообщает ТАСС.

Автоконцерн собирается продавать под новым брендом иностранные модели в сегментах C и D. Названия новых партнеров в компании не назвали.

По словам главы компании Максима Соколова, по итогам 2023 года продажи бренда выросли почти вдвое, до 352,6 тысяч автомобилей. Доля автоконцерна на отечественном рынке достигла рекордного уровня за последние двадцать лет в 35 процентов. Поставки машин за рубеж уменьшились в 2,7 раза, до 6,5 тысяч штук. Компания не станет повышать цены в ближайшее время, а в дальнейшем стоимость машин будет меняться в пределах инфляции, пообещал Соколов.

Ранее «АвтоВАЗ» запустил продажи самого дорогого автомобиля бренда. Lada Vesta Sportline с типом кузова SW, оснащенной бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил оценили в 2,35 миллиона рублей. В комплектации BLACK, отличающейся окраской некоторых деталей, машина обойдется покупателям на 30 тысяч рублей дороже.

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      Вячеслав Агапов
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