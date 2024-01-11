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11:40, 11 января 2024Экономика

«АвтоВАЗ» запустил продажи самой дорогой модели Lada

«АвтоВАЗ» запустил продажи Lada Vesta Sportline SW стоимостью от 2,35 млн рублей

Изображение: АО «АВТОВАЗ»

Продажи Lada Vesta Sportline с типом кузова SW, оснащенной бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил, стартовали по цене в 2,35 миллиона рублей, сообщает «АвтоВАЗ». В комплектации BLACK, отличающейся окраской некоторых деталей, машина обойдется покупателям на 30 тысяч рублей дороже.

Авто разгоняется до 100 километров в час за 10,9 секунды, его называют самой дорогой моделью российского производителя, пишет Autоnews.ru.

В салоне Vesta SW Sportline использовали фирменную контрастную красно-черную отделку и установили передние сиденья анатомической формы. Производитель указал на то, что на рынок впервые выведена модель, обладающая и практичным семейным кузовом, и форсированным двигателем, и спортивными настройками шасси. При этом, указывается в релизе, «модель в кузове SW отличается рядом технических характеристик от седана LADA Vesta Sportline». В частности, речь идет о настройках задних пружин и амортизаторов.

Версию Sportline начали продавать в ноябре 2023 года по цене от 2,175 миллиона рублей. Машина получила аэродинамический обвес, новые диски в двух вариантах — черный и двухцветный, а также спортивные кресла.

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      Дмитрий Воронин
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