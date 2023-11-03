В России начали продавать спортивную Lada Vesta

«АвтоВАЗ» запустил продажи Lada Vesta Sportline за 2,175 миллиона рублей

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» запустил продажи новой спортивной Lada Vesta. Цены на версию Sportline стартуют от 2,175 миллиона рублей, указано в пресс-релизе на сайте компании.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 лошадиных сил. Машина получила аэродинамический обвес, новые диски в двух вариантах — черный и двухцветный, а также спортивные кресла. Рулевое колесо, рукоятки переключения передач и ручного тормоза отделаны экокожей с красной строчкой.

Приобрести спортивную Lada пока можно в специализированном дилерском центре Lada Sport в Санкт-Петербурге. Вторым вариантом будет покупка авто в Тольятти через интернет.

В конце сентября «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж спортивной Lada Granta. Рекомендованная розничная цена Lada Granta Sport в кузове седан составит 1,249 миллиона рублей и 1 289 миллиона рублей в кузове лифтбек.