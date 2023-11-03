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17:10, 3 ноября 2023Экономика

В России начали продавать спортивную Lada Vesta

«АвтоВАЗ» запустил продажи Lada Vesta Sportline за 2,175 миллиона рублей

Кадр: За рулем / YouTube

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» запустил продажи новой спортивной Lada Vesta. Цены на версию Sportline стартуют от 2,175 миллиона рублей, указано в пресс-релизе на сайте компании.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 лошадиных сил. Машина получила аэродинамический обвес, новые диски в двух вариантах — черный и двухцветный, а также спортивные кресла. Рулевое колесо, рукоятки переключения передач и ручного тормоза отделаны экокожей с красной строчкой.

Приобрести спортивную Lada пока можно в специализированном дилерском центре Lada Sport в Санкт-Петербурге. Вторым вариантом будет покупка авто в Тольятти через интернет.

В конце сентября «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж спортивной Lada Granta. Рекомендованная розничная цена Lada Granta Sport в кузове седан составит 1,249 миллиона рублей и 1 289 миллиона рублей в кузове лифтбек.

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      Мария Грушко
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