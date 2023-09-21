«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж спортивной Lada Granta

«АвтоВАЗ» возобновил продажи Lada Granta Sport в кузовах седан и лифтбек

«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении продаж спортивной Lada Granta. Об этом компания сообщила в пресс-релизе на официальном сайте.

Модель Granta Sport с форсированным мотором и спортивными настройками шасси теперь доступна в кузове седан и лифтбек. Компания отмечает, что двигатель «заряженного» авто мощностью 118 лошадиных сил был доработан, в частности, изменения были внесены в системы впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм, а также программу контроллера двигателя. При этом прямоточная система выпуска обеспечивает спортивный звук мотора, говорится в сообщении.

Уменьшение клиренса на 20 миллиметров по сравнению со стандартной моделью позволило снизить центр тяжести машины и увеличить максимальную скорость при движении по дуге, заявили в компании. Также Lada Granta Sport поставляется со специальными мягкими шинами, которые улучшают сцепление с дорогой и помогают сохранить управляемость на мокром и холодном асфальте.

Модель обновилась внешне — бампера, пороги и крышка багажника помогают улучшить аэродинамику и «подчеркивают боевой характер» авто. В интерьере появилась контрастная отделка, а сиденья дополнились выраженной боковой поддержкой. Кроме того, на молдингах бамперов и в оформлении панели приборов появился красный цвет, традиционный для автоспорта.

Рекомендованная розничная цена Lada Granta Sport в кузове седан составит 1,249 миллиона рублей, и 1 289 миллиона рублей в кузове лифтбек. В стоимость авто включены предустановленные производителем кондиционер, подогрев сидений и зеркал, АБС, фронтальные подушки безопасности и аудиосистема.

Ранее Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана сообщило об отправке первой партии соотечественников на завод «АвтоВАЗа». Перед этим кандидаты успешно прошли конкурсы на вакансии, организованные работодателями из России. Впервые о возможности трудоустроить на предприятия граждан Узбекистана руководство российского предприятия заявляло в сентябре прошлого года. Тогда речь шла о 500 сотрудниках для работы на сборочной линии.