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11:18, 14 сентября 2023Экономика

«АвтоВАЗ» нашел в Узбекистане работников на завод в России

Узбекистан отправил первую партию работников на завод «АвтоВАЗа»

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана сообщило об отправке первой партии соотечественников на завод «АвтоВАЗа». Перед этим они успешно прошли конкурсы на вакансии, организованные работодателями из России, цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы агентства.

Набор проходил в Ташкенте и ряде регионов страны в начале сентября. Впервые о возможности трудоустроить на предприятия граждан Узбекистана руководство российского предприятия заявляло в сентябре прошлого года. Тогда речь шла о 500 сотрудниках для работы на сборочной линии.

В текущем месяце «АвтоВАЗ» сообщил о наращивании темпов производства и подтвердил планы по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года.

При этом компания на фоне рекордно низкой безработицы в стране испытывает серьезный дефицит сотрудников. Трудности с набором персонала привели к тому, что руководство предприятия в июне обратилось в управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Самарской области с предложением нанимать заключенных. Общий объем необходимых рабочих ресурсов в «АвтоВАЗе» на тот момент оценивали в 1,1 тысячи человек к сентябрю и еще около 2,9 тысячи — к январю.

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    Платон Щукин
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