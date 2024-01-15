В России уточнили рост производства автомобилей

Мантуров: рост производства автомобилей в РФ в 2023 году составил 16 %

Производство автомобилей в России выросло в 2023 году на 16 процентов, до более чем 720 тысяч штук. Уточненные данные привел на совещании главы российского правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами зампред кабмина — глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, всего в России в прошлом году было реализовано 1,3 миллиона машин всех видов. Таким образом, в целом рост авторынка страны превысил 50 процентов.

В декабре министр рассказывал, что по итогам года суммарные объемы производства автомобилей в России вырастут на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го, достигнув уровня в 700 тысяч единиц. Отмечалось, что на фоне санкций «АвтоВАЗ» в 2023 году произвел рекордные за 10 лет 374 тысячи Lada.

Одной из основных задач в текущей ситуации Мантуров назвал масштабирование производства автокомпонентов. Ранее глава правительства, комментируя выделение дополнительных 15 миллиардов рублей на развитие отечественного автопрома, заявил, что средства будут направлены на финансирование не менее десяти значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности.