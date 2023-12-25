России предрекли резкий рост производства автомобилей

Мантуров: производство машин в России вырастет на 15 % по итогам 2023 года

По итогам 2023 года суммарные объемы производства автомобилей в России вырастут на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достигнут уровня в 700 тысяч единиц. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит «Прайм».

Как уточнил министр, речь идет о резком увеличении всех видов транспортных средств, включая легковые автомобили, легкие коммерческие машины, автобусы и грузовики. К настоящему времени производителям в России удалось перевыполнить изначальный план. Так, к настоящему времени в стране уже произвели в общей сложности более 480 тысяч легковых автомобилей при годовой цели в 470 тысяч, заключил Мантуров.

В то же время ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты сообщила, что с момента ввода масштабных международных санкций в отношении российской автомобильной промышленности в стране по-прежнему простаивает половина производственных площадок. На этом фоне эксперты допустили, что в среднесрочной перспективе часть автопроизводств в РФ придется перепрофилировать.

При этом глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов ранее утверждал, что руководство российского автомобильного концерна планирует нарастить выпуск продукции в следующем году более чем на четверть и достичь планки свыше 500 тысяч машин. Как уточнил он, для реализации этой цели у концерна есть все необходимые ресурсы.