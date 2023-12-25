Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:19, 25 декабря 2023Экономика

России предрекли резкий рост производства автомобилей

Мантуров: производство машин в России вырастет на 15 % по итогам 2023 года

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам 2023 года суммарные объемы производства автомобилей в России вырастут на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достигнут уровня в 700 тысяч единиц. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит «Прайм».

Как уточнил министр, речь идет о резком увеличении всех видов транспортных средств, включая легковые автомобили, легкие коммерческие машины, автобусы и грузовики. К настоящему времени производителям в России удалось перевыполнить изначальный план. Так, к настоящему времени в стране уже произвели в общей сложности более 480 тысяч легковых автомобилей при годовой цели в 470 тысяч, заключил Мантуров.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022

В то же время ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты сообщила, что с момента ввода масштабных международных санкций в отношении российской автомобильной промышленности в стране по-прежнему простаивает половина производственных площадок. На этом фоне эксперты допустили, что в среднесрочной перспективе часть автопроизводств в РФ придется перепрофилировать.

При этом глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов ранее утверждал, что руководство российского автомобильного концерна планирует нарастить выпуск продукции в следующем году более чем на четверть и достичь планки свыше 500 тысяч машин. Как уточнил он, для реализации этой цели у концерна есть все необходимые ресурсы.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина назвала самые болезненные для России санкции. Что стало главной проблемой для страны?

      Названы неочевидные ранние признаки диабета

      Ноу-хау лучших врачей начнут применять в столичных больницах

      В США криптокомпании резко увеличили финансирование политиков

      50-летнюю Хайди Клум заметили в купальнике на отдыхе

      России предрекли резкий рост производства автомобилей

      Maersk захотела возобновить перевозки в Красном море после атак хуситов

      Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

      Известная российская юмористка рассказала о называющих ее хабалкой зрителях

      Отлучившаяся в ванную петербурженка нашла пятимесячную дочь без чувств

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости