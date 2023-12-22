В России не смогла запустить работу половина автозаводов

«Ъ»: с момента введения санкций в РФ не вернулись к работе половина автозаводов

Почти два года спустя после начала боевых действий на Украине и последовавшего введения санкций в отношении российской автомобильной промышленности в стране по-прежнему простаивает половина производственных площадок. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Ранее в стране работал 21 крупный автозавод, они выпускали модели всех сегментов, от массового до премиального. Из них десять производств контролировал бизнес из стран, позднее признанных недружественными, а шесть выпускали модели таких компаний.

На тот момент не все иностранные инвесторы окупили свои вложения. В частности, Mercedes или BMW с площадкой на «Автоторе» не успели получить достаточный доход. Санкции в моменте остановили почти все производства, хотя сборка российских автомобилей постепенно возобновилась.

Российские власти намеревались передать активы новым инвесторам, которые смогли бы сохранить и развивать производство. В качестве основного варианта рассматривались китайские компании, но с того момента на покупку не решилась ни одна из них.

Производители из КНР предпочитают продавать в России машины, собранные у себя в стране. К концу 2023 года на них уже приходится почти 60 процентов от общих автопродаж в России.

В результате площадки отошли государственным структурам («АвтоВАЗ», «Москвич») или российскому бизнесу, связанному с дилерами. Так, структура бывшего президента «Авилона» Андрея Павловича купила завод Volkswagen и находится в процессе оформления завода Hyundai, а «Автодом» купил завод Mercedes.

Как отмечает Сергей Удалов из «Автостата», китайские компании отталкивает как размер потенциальных вложений, так и отсутствие стабильности. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов добавляет, что китайским компаниям важно присутствие на большом количестве рынков, а активы в России могут повредить этим планам.

Китайцы активно поставляют машинокомплекты для сборки на заводах под видом российских автомобилей, но пока в процессе задействованы только три компании — JAC, Dongfeng и FAW, и в небольшом объеме. Впрочем, источники издания отмечают, что собирать китайские машины в России довольно сложно, потому что производители не хотят решать возникающие проблемы, в том числе помогать в поиске компонентов в Китае.

Удалов указал, что локализация становится экономически эффективной только в случае крупных объемов выпуска. Но если рынок раздроблен, то есть в конкуренции участвует много компаний, то отдельно в России такая эффективность недостижима. По мнению Беспалова, в ближайшие годы автомобильную отрасль России ждет консолидация предприятий, а часть производств придется перепрофилировать.

Ранее сообщалось, что в 2024 году китайские автопроизводители в совокупности хотят продать в России 1,2 миллиона легковых автомобилей, что может означать полный захват рынка. При этом эксперты называют такие планы нереалистичными и далекими от рынка.