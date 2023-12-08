Китай собрался захватить российский авторынок

«Ведомости»: китайцы хотят продать 1,2 миллиона автомобилей в России в 2024 году

В 2024 году китайские автопроизводители в совокупности хотят продать в России 1,2 миллиона легковых автомобилей. Об этом со ссылкой на презентацию профессионального сообщества «Автомаркетолог» пишут «Ведомости».

Подсчет проводили на основании опроса дистрибьюторов и дилеров китайских марок, а также данных, полученных от штаб-квартир компаний в Китае. Самые амбициозные планы строит концерн Chery — 200 тысяч машин, далее идут Changan (180 тысяч), Haval (150 тысяч) и Geely (110 тысяч). У остальных производителей намерения находятся ниже уровня в 100 тысяч.

При этом оптимистичный прогноз по продажам новых легковых автомобилей агентства «Автостат» равен 1,48 миллиона единиц, что на треть выше, чем в 2023 году. Таким образом, если планы китайских компаний реализуются, то можно будет говорить о полном захвате рынка. Впрочем, эксперты называют такие ожидания оторванными от реальности.

Собственное производство в России из главных поставщиков имеет только Haval. В настоящее время завод может выпускать 80 тысяч автомобилей в год, но в планах — довести объем производства до 150 тысяч. Geely может вести поставки из Белоруссии, где автомобили этой марки выпускает совместное предприятие «Белджи». Его мощность — 60 тысяч автомобилей в год. Еще 95 тысяч китайских автомобилей марок BAIC, Kaiyi и SWM намерен выпустить калининградский «Автотор».

Столь масштабные планы китайских автопроизводителей опираются в первую очередь на статистику 2023 года. За десять месяцев они нарастили продажи в России в пять раз, а в ноябре их совокупная доля на рынке составила 58 процентов. При этом средневзвешенная цена китайского автомобиля с января по октябрь в России составила 3,14 миллиона рублей.

По мнению владельца и гендиректора «Автомаркетолога» Олега Мосеева, в реальности компании из Китая смогут продать около 750 тысяч автомобилей. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов считает, что китайцы в своих планах не оценивают, что происходит с рынком, и не соотносят свои ожидания с прогнозами конкурентов.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что массовый переход россиян на китайские автомобили связан с ростом их качества.

В свою очередь бизнес-омбудсмен России Борис Титов призвал китайские компании активнее инвестировать в производство внутри страны.

В начале декабря сообщалось, что продажи Lada, крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, сократились на 2,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. В свою очередь продажи машин китайских марок продолжили расти.