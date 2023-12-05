«Автостат»: продажи автомобилей в России за месяц сократились на 2,3 %

В ноябре продажи автомобилей в России снизились на 2,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок сократился впервые с мая 2023 года, сообщает агентство «Автостат».

Падение рынка объяснили тем, что россияне стали реже покупать автомобили Lada. Объемы реализации снизились на 5,2 процента, до 42,7 тысячи машин. «АвтоВАЗ» стал единственным из крупных брендов, чьи продажи сократились. Продажи китайских марок продолжили расти, а доля тольяттинского производителя на рынке сократилась с 41 до 30 процентов. По данным компании, в сегменте продажи сократились на 11,9 процента по сравнению с октябрем.

По словам аналитиков, бюджетный сегмент рынка сильнее подвержен подорожанию автокредитов из-за повышения ставки ЦБ. На продажи не повлиял даже перезапуск программы льготного автокредитования, ориентированной на российские автомобили. Самая высокая конкуренция за покупателя сосредоточена в сегменте выше трех миллионов рублей, на которые льготные автокредиты не распространяются, но для которых производители предлагают свои программы поддержки.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал, что компания отстает от плана выпуска автомобилей в 2023 году. По его словам, на это повлияли санкции, из-за которых случился повторный сбой логистических и финансовых цепочек.

Также Соколов сообщил, что запуск серийного производства Lada Iskra, самого доступного российского автомобиля на высокотехнологической платформе, перенесут с конца 2024 года на начало 2025-го. Возобновление выпуска машин Lada с автоматической коробкой передач на предприятии обещают на рубеже 2023-2024 годов.