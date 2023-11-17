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10:27, 17 ноября 2023Экономика

«АвтоВАЗ» допустил невыполнение производственного плана в этом году

Глава «АвтоВАЗа» Соколов допустил сокращение производственного плана в 2023 году

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Производственный план «АвтоВАЗа» в 2023 году, возможно, будет скорректирован в пределах десяти процентов. Такое развитие событий, объяснив проблемы эффектом санкций недружественных стран, допустил глава автопроизводителя Максим Соколов, передает РИА Новости.

За первые десять месяцев этого года было выпущено 293 тысячи автомобилей, ранее предполагалось, что к концу года будет достигнут уровень в 400 тысяч единиц. Соколов подчеркнул, что завод работает с самой высокой производительностью.

По его словам, западные ограничения оказались серьезным выстрелом по предприятию. Из-за них в 2023 году случился повторный сбой логистических и финансовых цепочек.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» попросил правительство подумать над возвращением механизма частичной компенсации ставки по кредитам для системообразующих предприятий, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка не позволяет обслуживать заимствования в прежнем формате.

Также компания вместе с другими представителями отрасли жалуется на резкий рост стоимости доставки произведенных автомобилей в дилерские салоны. Тарифы на услуги автовозов выросли почти в два раза, при этом их хронически не хватает, а государство процесс не контролирует.

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      Платон Щукин
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