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13:05, 2 ноября 2023Экономика

Российский автопроизводитель попросил денег для возврата кредитов

«Группа ГАЗ» поддержала идею помочь автопрому на фоне роста ключевой ставки

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Высказанное на этой неделе предложение «АвтоВАЗа» о возвращении механизма частичной компенсации ставки по кредитам для системообразующих предприятий поддержала «Группа ГАЗ». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Компания указала, что на фоне роста ключевой ставки с 7,5 процента в июле до 15 процентов в октябре обслуживание кредитов, взятых на развитие модельных рядов и создание производств, превратилось в серьезную проблему, которую не решить за счет собственных денег.

Просьба связана с тем, что займы в основном брали на создание актуальных модельных рядов с высоким уровнем локализации, что подразумевает организацию большого спектра работ — сварки, окраски, штамповки. В настоящий момент эти проекты еще не окупили себя, а вот обслуживание кредитов резко возросло и не позволяет сохранить уровень капитальных затрат.

В группе подчеркнули, что без помощи государства средства придется брать из инвестиционной программы, никаких других свободных денег в таком объеме у компании нет. Если в начале года стоимость обслуживания кредитов оценивалась в пять миллиардов рублей, то теперь сумма взлетела до десяти миллиардов рублей. Разница в пять миллиардов рублей сравнима со стоимостью запуска нового литейного завода компании в прошлом году.

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Ранее сообщалось, что российские автопроизводители попросили правительство принять меры против роста стоимости доставки автомобилей до дилерских пунктов. Источник в одной из компаний указал, что тарифы выросли почти в два раза, а автовозов не хватает.

В свою очередь УАЗ переложил стоимость доставки на потребителей. Производитель с 1 ноября ввел надбавку в размере 50 тысяч рублей к стоимости, что частично компенсирует доставку машины до салона.

Центробанк объясняет рост ставок стремлением обуздать инфляцию, а также остановить резкое снижение курса национальной валюты. В регуляторе не исключают нового ужесточения денежно-кредитной политики в декабре.

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      Платон Щукин
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