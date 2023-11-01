Российские автоконцерны попросили власти о помощи с транспортом

РБК: «АвтоВАЗ» и «Соллерс» попросили власти разобраться с удорожанием логистики

«АвтоВАЗ» и «Соллерс» решили обратиться в правительство за помощью в ситуации с логистикой. Автоконцерны пожаловались на резкое подорожание доставки автомобилей с заводов в дилерские центры, сообщает РБК.

О дефиците автовозов, в результате которого тарифы выросли чуть ли не в два раза, изданию рассказал источник в одной из компаний-производителей. По его словам, доставка автомобилей никак не регулируется государством, поэтому расходы приходится перекладывать на покупателей.

Критическая ситуация наблюдается с начала года. Осложняют ее проблемы с ввозом техники по параллельному импорту. Другой собеседник на автомобильном рынке подтвердил жалобы компаний, а представители «Соллерс» и «АвтоВАЗа» согласились с наличием сложностей.

На этом фоне Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) с 1 ноября ввел надбавку в размере 50 тысяч рублей к стоимости, что частично компенсирует доставку машины до салона. Тот, кто желает приобрести автомобиль дешевле, может заказать его напрямую у завода, но тогда сроки ожидания растянутся на три-шесть месяцев в зависимости от оснащения.

В Минпромторге не стали комментировать просьбу автоконцернов, но указали, что вместе с Минтрансом и отраслевым сообществом работают над оптимизацией процесса вывоза автомобилей. В том числе речь идет об организации производства автовозов, чтобы снять дефицит на рынке.

О проблеме нехватки транспорта для перевозки автомобилей в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) говорил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа «Сергей Громак. В конце октября он же предлагал выплачивать производителям полную компенсацию транспортных затрат в случае экспорта. По его словам, расходы по некоторым направлениям выросли в семь раз.

Ранее Минпромторг сообщил, что доля новых российских автомобилей и автобусов на внутреннем рынке в январе-сентябре 2023 года упала до 50 процентов, что меньше, чем до начала боевых действий на Украине.