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09:11, 5 октября 2023Экономика

Каждый второй автомобиль на российском рынке оказался выпущен не в России

Доля новых российских автомобилей и автобусов на внутреннем рынке упала до 50%

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Новые автотранспортные средства российского производства (автомобили, легкий коммерческий транспорт, грузовики и автобусы) в январе-сентябре 2023 года занимали 50 процентов внутреннего рынка, остальные были выпущены не в России, свидетельствует статистика Минпромторга.

Ведомство не приводит данные за тот же период прошлого года, однако, по оценкам экспертов, до начала боевых действий на Украине доля была значительно больше, так что можно говорить о ее падении.

Старший менеджер консалтинговой компании НЭО Никита Дровосеков в комментарии РБК указывает, что если учитывать только российские марки, то они занимали 61 процент рынка. Если добавить к ним иностранные транспортные средства, выпущенные в России, то доля увеличивалась до 75 процентов.

В свою очередь, директор автомобильной практики аудиторско-консалтинговой компании «Технологии доверия» (ранее — PwC в России) Виктория Синичкина рассказала, что на долю внутрироссийского производства приходилось около 80 процентов. По ее оценке, в 2023 году снижение продолжится, на рост можно рассчитывать только в 2024-м.

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В абсолютных числах за первые девять месяцев года рынок новых транспортных средств (до трех лет) составлял 905,9 тысячи единиц, что почти в полтора раза больше, чем год назад. Из них легковые автомобили составляют 719 тысяч, грузовики — 103 тысячи, легкие коммерческие автомобили — 71 тысячу, автобусы — 13 тысяч.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о почти двукратном росте продаж через официальных дилеров за девять месяцев 2023 года в годовом выражении, до 242,6 тысячи новых автомобилей. Этот показатель стал лучшим месячным результатом за последние два года, отмечается в сообщении.

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    Платон Щукин
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