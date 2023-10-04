Продажи Lada выросли вдвое

«АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж автомобилей Lada за три квартала на 96 %

Продажи «АвтоВАЗа» в России через официальных дилеров за девять месяцев 2023 года выросли почти вдвое — на 96 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в публикации на официальном сайте компании.

Всего за три квартала было реализовано 242,6 тысячи новых автомобилей Lada. При этом в сентябре было продано 36,2 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей. Этот показатель на 8,7 процента выше результата августа и стал лучшим месячным результатом за последние два года, отмечается в сообщении.

В третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами «АвтоВАЗ» нарастил выпуск автомобилей в 1,7 раза, до 118 тысяч единиц. В сентября объем производства вырос на 17 процентов, до 47 тысяч машин.

Самым продаваемой моделью в сентябре осталась Lada Granta, ее продажи выросли на 48,4 процента в годовом выражении и составили 19,9 тысячи. Также было реализовано 7,3 тысячи Lada Vesta NG, что стало рекордным показателем с начала продаж модели в марте 2023 года. Кроме того, в сентябре было продано почти 4,1 тысячи внедорожников Niva Legend и 4,3 тысячи — Niva Travel.

Президент компании Максим Соколов отметил, что, несмотря на попадание в санкционные списки, «АвтоВАЗ» готов поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства. Однако автопроизводитель не может исключить появления второстепенных негативных факторов, на которые не сможет повлиять. Среди них сложности с прохождением зарубежных платежей и регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес прямых поставщиков завода, объяснил Соколов. «Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций», — сказал он.

Ранее глава «АвтоВАЗа» заявил, что продажи новой Lada X-Cross 5 начнутся «на рубеже 2023 и 2024 годов». В первую очередь автомобиль получат корпоративные клиенты, после чего начнется продажа частным лицам. Новые машины производят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с восточным партнером, имя которого автоконцерн не называет.

