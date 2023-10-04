Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:55, 4 октября 2023Экономика

Продажи Lada выросли вдвое

«АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж автомобилей Lada за три квартала на 96 %

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Продажи «АвтоВАЗа» в России через официальных дилеров за девять месяцев 2023 года выросли почти вдвое — на 96 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в публикации на официальном сайте компании.

Всего за три квартала было реализовано 242,6 тысячи новых автомобилей Lada. При этом в сентябре было продано 36,2 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей. Этот показатель на 8,7 процента выше результата августа и стал лучшим месячным результатом за последние два года, отмечается в сообщении.

В третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами «АвтоВАЗ» нарастил выпуск автомобилей в 1,7 раза, до 118 тысяч единиц. В сентября объем производства вырос на 17 процентов, до 47 тысяч машин.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022

Самым продаваемой моделью в сентябре осталась Lada Granta, ее продажи выросли на 48,4 процента в годовом выражении и составили 19,9 тысячи. Также было реализовано 7,3 тысячи Lada Vesta NG, что стало рекордным показателем с начала продаж модели в марте 2023 года. Кроме того, в сентябре было продано почти 4,1 тысячи внедорожников Niva Legend и 4,3 тысячи — Niva Travel.

Президент компании Максим Соколов отметил, что, несмотря на попадание в санкционные списки, «АвтоВАЗ» готов поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства. Однако автопроизводитель не может исключить появления второстепенных негативных факторов, на которые не сможет повлиять. Среди них сложности с прохождением зарубежных платежей и регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес прямых поставщиков завода, объяснил Соколов. «Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций», — сказал он.

Ранее глава «АвтоВАЗа» заявил, что продажи новой Lada X-Cross 5 начнутся «на рубеже 2023 и 2024 годов». В первую очередь автомобиль получат корпоративные клиенты, после чего начнется продажа частным лицам. Новые машины производят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с восточным партнером, имя которого автоконцерн не называет.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Почему платить за порчу подъезда и лифта теперь будут жильцы?

    ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО

    Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде

    Купальный сезон на Черном море «продлили»

    Ковальчук оценил отстранение российских хоккеистов от международных турниров

    Россия объявила в розыск воюющего на Украине главу грузинского легиона

    В России оценили влияние переданных Киеву новейших вооружений на СВО

    Назван срок начала поставок российского газа в новую страну

    Полиция начала проверку после избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

    На российском нефтяном месторождении произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости