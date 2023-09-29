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08:46, 29 сентября 2023Экономика

АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой Lada X-Cross 5

Соколов: «АвтоВАЗ» начнет продажи Lada X-Cross 5 «на рубеже 2023 и 2024 годов»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«АвтоВАЗ» начнет продажи новой Lada X-Cross 5 «на рубеже 2023 и 2024 годов». Об этом со ссылкой на главу компании Максима Соколова сообщает РИА Новости.

В первую очередь автомобиль получат корпоративные клиенты, после чего начнется продажа частным лицам. Новые машины производят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с восточным партнером, имя которого автоконцерн не называет.

Стоимость Lada X-Cross 5 компания не называет, ограничиваясь обещанием продавать «строго по рынку». По словам Соколова, на нее влияют «кардинальные изменения в экономической ситуации»: увеличивающиеся логистические издержки, включение производителя в санкционные списки США и курсовая разница, которую тоже учтут при ценообразовании. Также стоит учесть утилизационный сбор, на увеличении которого настаивал сам «АвтоВАЗ».

«К сожалению, эта модель еще не достигла глубокой локализации, поэтому, естественно, его повышение будет на нее распространяться», — уточнил Соколов.

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Кроссовер Lada X-Cross 5 представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Новинка оказалась пятидверным переднеприводным автомобилем с полуторалитровым бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. При этом автомобиль оказался копией китайского FAW Bestune T77, единственным отличием от которого стали отечественные шильдики. В компании при этом заявили, что новый российский автомобиль — не просто копия, а «автомобиль Lada, созданный в сотрудничестве с одним из новых восточных партнеров». В июне Соколов утверждал, что стоимость нового кроссовера в среднем будет составлять до 2,5 миллиона рублей, и это «адекватная цена».

Президент компании уже озвучивал планы выпускать китайские модели на нескольких производственных площадках в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти. По его словам, машины будут собирать из китайских компонентов, они будут дешевле готовых импортных из КНР.

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    Вячеслав Агапов
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