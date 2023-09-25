В «АвтоВАЗе» оценили влияние санкций на выпуск Lada

Соколов: «АвтоВАЗ» был морально готов, что рано или поздно попадет под санкции

«АвтоВАЗ» был морально готов, что рано или поздно попадет под санкции. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, его слова приводит РИА Новости.

«Флагман отечественной промышленности» жил в санкционном режиме с февраля 2022 года и давно ощущал на себе санкционное давление стран Запада, объяснил глава концерна. Ограничения со стороны США в целом не повлияли на работу предприятия, хоть промышленные площадки и испытывают определенные трудности с поставками.

Предприятие уже локализовало более тысячи различных деталей и запчастей, однако «АвтоВАЗ» не застрахован от «непрогнозируемых рисков из-за алогичных действий партнеров» по отношению к поставщикам субкомпонентов, сырья и материалов, отметил руководитель автоконцерна.

«За этот год мы сделали необходимые управленческие действия, которые позволяют нам уверенно говорить о том, что конвейер "АвтоВАЗа" в связи с санкционным режимом, попаданием в специальные списки не остановится. "АвтоВАЗ" не прекратит свою работу», — пообещал Соколов.

14 сентября США расширили антироссийские санкции на 20 физических лиц и несколько десятков предприятий. В список вошли такие компании, как «Автодор», «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», «Трансмашхолдинг» и НПО «Сатурн». Помимо них под ограничения попали Ак Барс Банк, «Итэлма» (производитель автомобильных комплектующих), Омский завод гражданской авиации, Объединенная металлургическая компания и Кировский завод.