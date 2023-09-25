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14:12, 25 сентября 2023Экономика

В «АвтоВАЗе» оценили влияние санкций на выпуск Lada

Соколов: «АвтоВАЗ» был морально готов, что рано или поздно попадет под санкции

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» был морально готов, что рано или поздно попадет под санкции. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, его слова приводит РИА Новости.

«Флагман отечественной промышленности» жил в санкционном режиме с февраля 2022 года и давно ощущал на себе санкционное давление стран Запада, объяснил глава концерна. Ограничения со стороны США в целом не повлияли на работу предприятия, хоть промышленные площадки и испытывают определенные трудности с поставками.

Предприятие уже локализовало более тысячи различных деталей и запчастей, однако «АвтоВАЗ» не застрахован от «непрогнозируемых рисков из-за алогичных действий партнеров» по отношению к поставщикам субкомпонентов, сырья и материалов, отметил руководитель автоконцерна.

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«За этот год мы сделали необходимые управленческие действия, которые позволяют нам уверенно говорить о том, что конвейер "АвтоВАЗа" в связи с санкционным режимом, попаданием в специальные списки не остановится. "АвтоВАЗ" не прекратит свою работу», — пообещал Соколов.

14 сентября США расширили антироссийские санкции на 20 физических лиц и несколько десятков предприятий. В список вошли такие компании, как «Автодор», «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», «Трансмашхолдинг» и НПО «Сатурн». Помимо них под ограничения попали Ак Барс Банк, «Итэлма» (производитель автомобильных комплектующих), Омский завод гражданской авиации, Объединенная металлургическая компания и Кировский завод.

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    Вячеслав Агапов
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