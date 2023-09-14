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17:28, 14 сентября 2023Экономика

США ввели санкции против «АвтоВАЗа» и «Москвича»

Под новые санкции США попали «АвтоВАЗ», «Москвич», Росавтодор и Трансмашхолдинг

США расширили антироссийские санкции. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

В новый список попали более 20 физических лиц и несколько десятков предприятий. В их число вошли такие компании, как Росавтодор, «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг и НПО «Сатурн».

Также под ограничения попали предприятия российского военно-промышленного комплекса. Так, санкции ввели в отношении 61-го, 71-го и 72-го авторемонтных заводов, Ульяновского патронного завод, Ростовского института радиосвязи и других компаний.

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